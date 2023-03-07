Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"730 тис. українських дітей депортовані росіянами. Діти перебувають на території РФ або на території тимчасово окупованого Криму, або на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Депортація українських дітей почалася ще до повномасштабного вторгнення. Росіяни демонстративно вивозили дітей - сиріт з окупованих територій Донеччини та Луганщини", - підкреслила Харченко.

За її словами, окупанти спланували депортацію українських дітей заздалегідь.

"У дітей немає підтримки батьків, зв'язка з Україною, інтернету, де вони можуть подивитися, що відбувається насправді в Україні, у світі. Вони зараз знають лише "русскій мір". Окупанти вчать українських дітей любити Росію, співати гімн Росії. Загарбники тестують на дітях новий підручник історії, де написано про так звану спецоперацію. Українські діти вже забувають своє минуле життя", - наголосила Харченко.

14 листопада стало відомо, що в Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни", у якому подають зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.

26 листопада повідомлялося, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.

16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 23 грудня відомо про 13 613 українських дітей, яких вивезли на територію РФ.

17 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на території РФ можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації загинула 461 дитина, 924 отримали поранення









