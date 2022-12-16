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Війна з Росією: хроніка
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Росія викрала 40 дітей з Лисичанська і Сєверодонецька. Їх вивезли до Ставропольського краю

16 грудня, 2022 п'ятниця
02:15
війна з Росією Діти у фільтраційних таборах

Російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни називають депортацію українських дітей - "оздоровленням".

"Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєверодонецька до Ставропольського краю РФ. Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій “авторитет” з пропагандистською метою", - йдеться у матеріалі.

Центр національного спротиву закликає батьків виїхати з тимчасово окупованих територій й не ставати заручниками російських терористів.

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