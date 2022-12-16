Мешканці Бердянська прикрасили жовто-блакитними стрічками одну з вулиць міста
У четвер, 15 грудня, мешканці тимчасово окупованого Бердянська відзначились патріотичною акцією
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Жителі Бердянська прикрасили жовто-блакитними стрічками одну з вулиць міста.
"Попри те, що місто окупували 292 дні назад, місцеві мешканці продовжили нагадувати росіянам, що вони тут вороги. Цього разу невідомі герої поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста. Проста дія одразу вирвала окупантів з їх пропагандистських фантазій та нагадала їм, що вони злочинці й не на своїй землі, а отже в постійній небезпеці. Водночас це є мотиваційним фактором для місцевих, які живуть серед росіян", - коментують у Центрі.
Фото з тимчасово окупованого Бердянська:
- 14 грудня у Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де базувались мобілізовані росіяни.
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