У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію й залишили без світла казарми окупантів
У тимчасово окупованому Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де базувались мобілізовані росіяни
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Бердянські партизани вдало спрацювали вчора, 13 грудня.
"Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.
"Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - додали у Центрі національного спротиву.
- У понеділок, 12 грудня, російський агресор втратив в окупованій Горлівці понад 100 загарбників.
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