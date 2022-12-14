У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію й залишили без світла казарми окупантів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Бердянські партизани вдало спрацювали вчора, 13 грудня.

"Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

"Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - додали у Центрі національного спротиву.

У понеділок, 12 грудня, російський агресор втратив в окупованій Горлівці понад 100 загарбників.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb