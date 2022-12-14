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У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію й залишили без світла казарми окупантів

14 грудня, 2022 середа
18:37
війна з Росією Бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де базувались мобілізовані росіяни

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Бердянські партизани вдало спрацювали вчора, 13 грудня. 

"Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

"Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - додали у Центрі національного спротиву.

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