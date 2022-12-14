У Горлівці українське підпілля допомогло ЗСУ знищити понад 100 окупантів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

ЗСУ завдали влучного удару по окупантах в Горлівці завдяки роботі українського підпілля.

"Точковим ударом було знищено особовий склад ворога. Операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку. Кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає нашу перемогу", - пишуть у Центрі.

У Центрі національного спротиву також нагадали, що причетним до перемоги може стати кожен. Якщо вам відомо, де розташований склад ворога чи командний пункт, то ви можете анонімно повідомити координати за цим посиланням.

10 грудня російська армія навмисно обстріляла з гармат центр окупованої Горлівки на Донеччині, щоб залякати місцевих мешканців.

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