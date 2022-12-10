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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни для залякування чотири рази обстріляли окуповану Горлівку, – ГШ

10 грудня, 2022 субота
20:01
війна з Росією Російські військові

Російська армія навмисно обстріляла з гармат центр окупованої Горлівки на Донеччині, щоб залякати місцевих мешканців

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в суботу, 10 грудня.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста з артилерії калібру 152 мм", – йдеться у дописі.

  • 4 грудня росіяни поранили двох цивільних на Донеччині - в населених пунктах Олексіївка та Желанне Друге.
  • Внаслідок російських обстрілів 5 грудня постраждали дев'ятеро мешканців у чотирьох населених пунктах Донеччини.  
  • 6 грудня ворог вдарив по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста.
  • А 7 грудня окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення.
  • Також росіяни обстріляли точку видачі гуманітарки на Донеччині, щонайменше троє людей дістали поранення.
  • 9 грудня на Донеччині росіяни убили п'ять мирних жителів, ще двоє - поранені.

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