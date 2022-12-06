Росіяни за добу поранили дев'ятьох мешканців Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних на Донеччині: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Торецьку.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – повідомив очільник області.

4 грудня росіяни поранили двох цивільних на Донеччині - в населених пунктах Олексіївка та Желанне Друге.

Наразі на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

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