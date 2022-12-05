Росіяни поранили двох цивільних на Донеччині
Протягом доби, 4 грудня, росіяни поранили двох цивільних на Донеччині - в населених пунктах Олексіївка та Желанне Друге
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Загалом, за час повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1237 цивільних та поранили 2682 осіб на Донеччині. Це не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких, наразі, встановити неможливо.
- За даними Національної поліції, внаслідок обстрілів за час повномасштабного вторгнення загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані.
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