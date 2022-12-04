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Війна з Росією: хроніка
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Внаслідок обстрілів рашистів в Україні загинуло 9 400 громадян, в тому числі 461 дитина

4 грудня, 2022 неділя
21:24
війна з Росією масові поховання в Ізюмі

Через терористичні атаки серед цивільного населення щоденно зростає кількість загиблих. За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані

Про це у ефірі всеукраїнського телемарафону завив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Серед них є й діти: від початку вторгнення РФ в Україну загинула 461 дитина", – сказав Єнін.

За його словами, поліцейські постійно фіксують нові злочини ворога на звільнених українськими військами територіях. Він додав, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах нашої держави. Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина – понад 90.

"Щойно росіяни втекли з Херсона, вони почали щодня обстрілювати мирних людей. Слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованій території Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. На Харківщині, яку обстрілюють чи не найбільше, слідчими задокументовано 3 400 воєнних злочинів. Лише за минулу добу додався 41 факт. На деокупованій території Харківської області, вже виявлено близько 900 тіл, з них 700 – цивільні, понад 80 – військовослужбовці, понад 100 – військовослужбовці РФ. На Херсонщині виявлено 111 тіл, з них 75 – це цивільні особи», – розповів перший заступник очільника МВС.

  • Нагадаємо, в ООН циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за військові злочини в Україні

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