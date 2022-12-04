Про це повідомляє The Guardian.

"Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велике значення. Але питання в тому, чи матимуть вони вони достатньо голосів. Наразі всі резолюції генасамблеї щодо України мали достатню підтримку", – цитує видання амбасадорку США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.

Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування військових злочинів в Україні. Однак Україну турбує, що МКС, хоча й може судити осіб, звинувачених в окремих військових злочинах, все ж не може переслідувати керівництво Кремля за злочин агресії, бо Росія не є підписантом відповідного статуту.

США до цього часу не оприлюднили чіткої позиції щодо створення такого трибуналу. Однак, за словами Ван Шаак, ключові фігури в адміністрації Байдена останнім часом більш відкриті до ідеї створення спеціального трибуналу, який розгляне роль російської влади в керуванні злочинного вторгнення в Україну.

Україна хоче, щоб новий трибунал запрацював не пізніше вересня 2023 року, оскільки до того часу, на думку Києва, буде зібрано щонайменше 26 тисяч воєнних злочинів, які призвели до загибелі 7,5 тисяч мирних жителів (серед них – 400 дітей).

Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

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