Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії
Франція почала працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії
Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.
Зазначається, що покарання за злочини, скоєні в Україні в ході агресії Росії, є для Франції пріоритетом. Країна мобілізувалася на підтримку як української системи правосуддя, так і Міжнародного кримінального суду, які мають право проводити неупереджені та незалежні розслідування, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності.
"Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал для злочинів російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами. Як підкреслює президент Європейської комісії фон дер Ляєн, ітиметься про досягнення максимально широкого консенсусу в міжнародній спільноті", - вказується у повідомленні.
Також зазначається, що Париж підтвердив своє бажання поглибити спільну роботу з Києвом у боротьбі з безкарністю під час візиту до МЗС Франції 29 листопада спеціального представника України Антона Кориневича.
- Нагадаємо, 30 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії проти України та виплати компенсації з арештованих активів РФ.
- Також 29 листопада на зустрічі міністрів юстиції країн G7 за участі України ухвалили "Берлінську декларацію" та домовилися координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.
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