Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Зазначається, що покарання за злочини, скоєні в Україні в ході агресії Росії, є для Франції пріоритетом. Країна мобілізувалася на підтримку як української системи правосуддя, так і Міжнародного кримінального суду, які мають право проводити неупереджені та незалежні розслідування, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності.

"Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал для злочинів російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами. Як підкреслює президент Європейської комісії фон дер Ляєн, ітиметься про досягнення максимально широкого консенсусу в міжнародній спільноті", - вказується у повідомленні.

Також зазначається, що Париж підтвердив своє бажання поглибити спільну роботу з Києвом у боротьбі з безкарністю під час візиту до МЗС Франції 29 листопада спеціального представника України Антона Кориневича.

Нагадаємо, 30 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії проти України та виплати компенсації з арештованих активів РФ.

Також 29 листопада на зустрічі міністрів юстиції країн G7 за участі України ухвалили "Берлінську декларацію" та домовилися координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

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