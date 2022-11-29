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"Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними": міністри юстиції країн G7 ухвалили "Берлінську декларацію" про допомогу Україні

29 листопада, 2022 вiвторок
18:53
Світ зустріч міністрів юстиції країн G7

На зустрічі міністрів юстиції країн G7 за участі України ухвалили  "Берлінську декларацію" та домовилися координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності

Про це йдеться в декларації, оприлюдненій на сайті міністерства юстиції ФРН.

Підписанти декларації засудили агресивну війну Росії проти України, наголосивши, що РФ грубо порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН. Також учасники зустрічі  засудили напади, вбивства й поранення мирних мешканців, некомбатантів і військовополонених, зникнення дітей, систематичні та цілеспрямовані напади на критичну інфраструктуру й заподіяння шкоди медичним працівникам та інституціям, а також пов’язане з конфліктом сексуальне й гендерне насильство в Україні.

"Воєнні злочини й інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основними злочинами міжнародного права має для нас пріоритет", – зазначено в документі.

У декларації наголосили на транскордонній співпраці між країнами, передбаченій національним законодавством, для розслідування цих злочинів, притягнення винуватих до максимально можливої ​​відповідальності, відновити справедливість щодо потерпілих і загиблих.

На зустрічі наголосили на важливості швидкого й ефективного контактування між слідчими органами влади різних країн. Також задекларували необхідність координації розслідування на ранній стадії. Сторони намагатимуться використовувати наявні та перевірені механізми, відповідно до їхніх повноважень.

Так, Genocide Network слугуватиме мережею національних координаційних центрів для сприяння обміну інформацією про розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Європейська судова мережа (EJN) діятиме як мережа контактних пунктів для транскордонних судових органів. 

Євроюст завдяки нещодавньому розширенню прерогатив тепер зможе проводити розслідування на національному та міжнародному рівнях.

Міжнародні партнери також заявили про намір поділитися своїми практиками у роботі з потерпілими та свідками в рамках розслідування, зобов'язалися співпрацювати з українською владою, щоб допомогти жертвам і свідкам, продовжити збільшувати їх підтримку.

"Необхідно об’єднати всі зусилля для швидкого, ефективного та злагодженого встановлення фактів воєнних злочинів. Демократія, права людини та верховенство права все ще мають вагу та силу, вони існують не тільки на папері – ми маємо довести це Росії та нагадати всьому світу", – резюмували учасники зустрічі.

У зустрічі взяли участь міністри юстиції Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також міністр юстиції та генпрокурор України, комісар ЄС з питань юстиції, генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду.

  • Міністри юстиції країн G7 вперше в історії цього формату зібралися на зустріч, основною темою якої стало розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності

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