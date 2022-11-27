Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч
Міністри юстиції країн G7 вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності
Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.
Також відомо, що зустріч відбудеться у Берліні.
"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", - зазначив міністр.
- Раніше, 24 листопада, повідомлялося, що Німеччина ініціювала зустріч глав МЗС G7 для підтримки енергосистеми України.
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