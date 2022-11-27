Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч

Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч

27 листопада, 2022 неділя
09:26
війна з Росією Марко Бушманн

Міністри юстиції країн G7 вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності

Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Також відомо, що зустріч відбудеться у Берліні. 

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", - зазначив міністр. 

  • Раніше, 24 листопада, повідомлялося, що Німеччина ініціювала зустріч глав МЗС G7 для підтримки енергосистеми України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Світ
Кримінал
Німеччина
G7
Читайте також:
карта досяжності української артилерії на південному фронті
24 листопада, 2022 четвер
Росіяни вже розуміють, що з Півдня їм доведеться відступати, - Гуменюк
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
25 листопада, 2022 п'ятниця
Дуґін "без свєта"
26 листопада, 2022 субота
ЧС-2022: результати усіх матчів 26 листопада
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
10:52
На фото втрати окупантів
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів, - Генштаб
10:27
на фото ЗСУ
В ISW спрогнозували, коли на Донбасі станеться загострення на фронті
10:27
російські військові
Російські війська влучили ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі
10:03
OPINION
Сергій Фурса
Росія — просто хвороба. І нам потрібен час, щоб одужати. І одужання – це ніколи не приємний процес
10:01
окупанти орки танк рф
Британська розвідка вказала напрямок, на якому РФ планує великий наступ на Донеччині
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни зазнають великих втрат особового складу біля Авдіївки та Марʼїнки, - речник Східного угруповання військ Череватий
08:56
ЗСУ
ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів: 100 осіб поранено
08:41
російські військові
Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини
08:26
російські військові окупанти
У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб
08:01
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями
05:30
Інфографіка
Збірна Іспанії
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 27 листопада
04:29
Оновлено
Віктор Циганков (в центрі)
УПЛ: "Динамо" не змогло переграти "Металіст 1925", результати та розклад інших матчів 15-го туру
03:46
Володимир Путін, Михайло Ведерніков
Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію
03:25
Дмитро Підручний
Визначився склад збірної України з біатлону на 1-й етап Кубка світу
02:32
Ренато Балестра
Помер італійський модельєр Ренато Балестра
02:19
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
01:43
Вероніка Накота
Українка та українець тріумфували на ЧС з боксу серед молоді
01:10
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
00:50
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу
00:38
Є інформація про нові ракетні удари та блекаути, - Арахамія попередив українців
00:26
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині
00:11
Артем Довбик, збірна України
В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика
2022, субота
26 листопада
23:46
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину
23:25
Одеса комендантська година
Одеса - пріоритет Росії. У Чорному морі суттєве угруповання флоту, - ОК "Південь"
23:09
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: результати усіх матчів 26 листопада
23:04
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022
21:24
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
21:10
ЗСУ
ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ
20:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія є державою, яку захопила терористична організація, - Портников
20:43
окупанти
У Пологах ворог тримає полонених воїнів ЗСУ, а у Джанкої та в ОРДО тренує мобілізованих, - Генштаб
20:31
Токаєв
У день інавгурації Токаєва в Астані затримали десятки людей
20:10
Ексклюзив
ракета
Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Переосмислити Росію
19:50
Ексклюзив
Чалий
Загроза ядерного удару по Україні була в березні. Зараз такої загрози не існує, - дипломат Чалий
19:39
Саміт
На "Зерно з України" зібрали $150 млн: які країни долучилися
19:24
Оновлено
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: загинув цивільний, ще двоє поранені
19:19
Ексклюзив
Володимир Макей Олександр Лукашенко
На Володимира Макея покладали надію на діалог із Заходом: журналіст білоруської служби Радіо Свобода про раптову смерть міністра МЗС Білорусі
19:07
OPINION
Леся Вакулюк
Цьогоріч свічка пам‘яті — особлива. Вона не дає зламатися нам, як того прагне Путін
18:28
Борис Джонсон
Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України
18:16
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ можуть швидко створювати нові з'єднання, але потрібні великі поставки зброї, - військовий експерт Гендельман
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV