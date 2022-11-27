Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Також відомо, що зустріч відбудеться у Берліні.

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", - зазначив міністр.

Раніше, 24 листопада, повідомлялося, що Німеччина ініціювала зустріч глав МЗС G7 для підтримки енергосистеми України.

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