Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7 для підтримки енергосистеми України

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у твіттері.

"Путіну подобається занурювати українців у холод і темряву за допомогою ракет. Але він ніколи не зламає і вашої жаги свободи, і нашої підтримки. Наступного тижня у Бухаресті, як країна, що головує у G7 країна, ми запросимо на зустріч партнерів на рівні глав МЗС, щоб ініціювати подальшу підтримку для постачання електроенергії в Україні", - заявила Бербок.

Вона назвала удари РФ по цивільній інфраструктурі нелюдським злочином, який неможливо толерувати.

24 листопада Анналена Бербок заявила, що Німеччина виділяє ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ. За її словами, на щастя, демократичні партії ФРН після 24 лютого ухвалили спільне рішення: бути на боці України та українців. Бербок подякувала народу Німеччини, який також відчуває наслідки війни, зокрема, через зростання цін, але готовий продовжувати стояти на боці України.

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