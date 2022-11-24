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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка Німеччина виділяє ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ

Німеччина виділяє ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ

24 листопада, 2022 четвер
05:58
Економіка Анналена Бербок

Російська війна проти України боляче б’є по інших країнах, і Німеччина як один з основних міжнародних донорів збільшує свою частку допомоги в гуманітарній сфері

Про це повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час обговорення в Бундестазі, пише Укрінформ.

"Ми виділяємо додатковий мільярд євро в цьому бюджеті, щоб допомогти в пом’якшенні наслідків глобальної продовольчої кризи", - сказала очільниця МЗС.

Вона нагадала, що протягом останніх десяти років Німеччина збільшила свій внесок у програми гуманітарної допомоги більш ніж у двадцять разів. У 2023 році ця стаття фінансування становитиме 2,7 мільярда євро.

Бербок також зауважила, що не протиставляє дипломатію та військове залучення. "Бувають моменти в житті, коли просто побажати, щоб ця війна закінчилася, недостатньо. Радше бувають моменти, коли ти маєш вирішити, на чиєму ти боці: справедливості чи несправедливості, нападника чи жертви", - зауважила урядовиця.

За її словами, на щастя, демократичні партії ФРН після 24 лютого ухвалили спільне рішення: бути на боці України та українців. Бербок подякувала народу Німеччини, який також відчуває наслідки війни, зокрема, через зростання цін, але готовий продовжувати стояти на боці України.

"Ми не допустимо успіху стратегії голоду та заморожування, яку проводить Росія", - підкреслила політик.

У середу Бундестаг розглядав проєкт бюджету в другому читанні. У зв'язку з цим виступили глава уряду ФРН, а також міністри закордонних справ і оборони.

  • Нагадаємо, Німеччина виділить Молдові десятки мільйонів євро для розв'язання економічних проблем, які країна переживає через війну в сусідній Україні.

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Світ
війна з Росією
Німеччина
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