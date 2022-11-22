"Спроба шантажу Путіна не спрацює": Німеччина надасть Молдові ще €30 млн, - Бербок

Про це написала у Твіттері міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Укрінформ.

Міністр зазначила, що кожна крилата ракета, яку Росія запускає в сліпій люті, щоб атакувати цивільну інфраструктуру в Україні, також безпосередньо впливає на існування людей в Молдові.

"Тому ми посилаємо сигнал європейської єдності з Парижа: спроба шантажу Путіна не спрацює. Ми не залишимо Молдову одну в холоді, темряві чи в умовах наближення рецесії", - написала Бербок.

Вона поінформувала, що цього року Німеччина вже надала 90 мільйонів євро, а сьогодні оголошує про збільшення допомоги ще на 30 мільйонів євро.

"Молдова має друзів у ЄС, на яких вона може покластися. Ми протистоятимемо холодному вітру агресії з боку Кремля за допомогою наших цінностей: солідарності, єдності та перспективи спільної, мирної та квітучої Європи", - додала Бербок.

Відзначимо, що 21 листопада Бербок перебуває з візитом у Парижі, де пройшла третя міжнародна конференція з питань підтримки Молдови, яка потерпає від наслідків війни, що її розв’язала та веде Росія проти України.

Також напередодні Мая Санду написала колонку в Politico, у якій зазначила: Молдова вразлива перед гібридними атаками Росії, що може підірвати стійкість України та стабільність Європи.

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