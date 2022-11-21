Про це в колонці Politico написала Президентка країни Мая Санду.

З її слів, через війну Росії проти України Молдова стикається з "серйозними витратами та підвищеними ризиками". Вона зазначила, що обстріли критичної інфраструктури України та скорочення експорту газу Росією вдвічі, позбавили країну колишніх джерел енергії.

Санду заявила, що російські проксі та кримінальні угруповання в Молдові використовують енергетичну кризу, щоб розпалювати невдоволення та провокувати політичні потрясіння.

"Використовуючи весь спектр гібридних загроз, зокрема фальшиві повідомлення про бомби, кібератаки, дезінформацію, заклики до соціальних хвилювань та неприкрите хабарництво, вони працюють над дестабілізацією, підривом нашої демократії й ставлять під загрозу внесок Молдови у ширшу безпеку Європи", — написала вона.

Президентка Молдови вважає, що вразливість країни може послабити стійкість України та підірвати стабільність у Європі.

"Так само як не можна допустити, щоб Росія перемогла в Україні, не можна допустити, щоб її гібридні методи спрацювали в Молдові. Ми зробимо свій внесок у захист європейських цінностей, попри нав'язані нам позбавлення. Ціна висока, і ми готові нести цей тягар. Але ми не можемо зробити це поодинці", – резюмувала Санду.

До слова, хакери зламали телеграм-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину у той день, коли до Конституційного суду скерували запит на перевірку проросійської партії "Шор"

також, 25 жовтня поліція Кишинева демонтувала 20 наметів, встановлених учасниками протесту проросійської партії "Шор".

У Молдові також покарали чоловіка за напад на українську журналістку під час акції біля посольства Росії.

The Washington Post повідомила, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву

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