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У Молдові зламали телеграм-канали президентки та віцепрем'єра. Підозрюють спецслужби РФ 

15 листопада, 2022 вiвторок
06:38
Світ Мая Санду

Хакери зламали телеграм-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину у той день, коли до Конституційного суду скерували запит на перевірку проросійської партії "Шор"  

Про це повідомляє PБК-Україна, посилаючись на ефір телеканалу Pro TV.

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца заявив, що 
10 листопада хакери зламали офіційні Telegram-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину.

Там з’явилися публікації про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда "у прокуратурі та міністерстві юстиції". Пізніше в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника президентки Маї Санду Доріна Речана.

За словами Александр Мустяца, ці дії схожі на скоординовану акцію, націлену на створення напруги в суспільстві.

"Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит – перевірку конституційності цієї партії ("Шор", - ред.)", – пояснив він.

Мустяца додав, що наразі головними підозрюваними в цих діях є спецслужби Російської Федерації.

"За попереднім аналізом, за цими діями, схоже, стоять спецслужби інших держав", – повідомив він.

  • Нагадаємо, 25 жовтня поліція Кишинева демонтувала 20 наметів, встановлених учасниками протесту проросійської партії "Шор".
  • У Молдові також покарали чоловіка за напад на українську журналістку під час акції біля посольства Росії.
  • The Washington Post повідомила, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву.

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Росія
Молдова
хакерські атаки
Мая Санду
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