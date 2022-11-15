Про це повідомляє PБК-Україна, посилаючись на ефір телеканалу Pro TV.

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца заявив, що

10 листопада хакери зламали офіційні Telegram-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину.

Там з’явилися публікації про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда "у прокуратурі та міністерстві юстиції". Пізніше в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника президентки Маї Санду Доріна Речана.

За словами Александр Мустяца, ці дії схожі на скоординовану акцію, націлену на створення напруги в суспільстві.

"Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит – перевірку конституційності цієї партії ("Шор", - ред.)", – пояснив він.

Мустяца додав, що наразі головними підозрюваними в цих діях є спецслужби Російської Федерації.

"За попереднім аналізом, за цими діями, схоже, стоять спецслужби інших держав", – повідомив він.

Нагадаємо, 25 жовтня поліція Кишинева демонтувала 20 наметів, встановлених учасниками протесту проросійської партії "Шор".

У Молдові також покарали чоловіка за напад на українську журналістку під час акції біля посольства Росії.

The Washington Post повідомила, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву.

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