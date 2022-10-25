Поліція Молдови оштрафувала чоловіка, який 1 жовтня напав на журналістку Маріанну Паньків біля російського посольства. Про це йдеться у повідомленні поліції за фактом звернення, інформує "Главком".

"Повідомляємо вам, що в результаті перевірки була встановлена особа нападника, якою виявився Чорний Віктор, в діях якого були встановлені елементи правопорушення, передбаченими статтею 354 (дрібне хуліганство – ред.) Кодексу про правопорушення. За цим фактом він отримав штраф", – йдеться у відповіді інспекторату поліції на звернення за фактом нападу.

У поліції не повідомили, який саме штраф заплатить нападник.

Інцидент стався 1 жовтня під час акції протесту під стінами посольства Росії в Кишиневі, коли невідомий вибив з рук журналістки телефон, на який велася зйомка. Чоловік вимагав припинити акцію протесту, яка була легітимною, заздалегідь узгоджуються із міською владою та проходять у виключно дозволений час.

Маріанна Паньків – кореспондентка "Главкома" в Молдові, яка описує політичну ситуацію в країні та висвітлює антиросійські акції протесту.

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