У Кишиневі демонтували наметове містечко проросійських активістів

Про це повідомляє NewsMaker.

Правоохоронці зазначили, що демонтаж наметів був необхідний, щоб забезпечити громадський порядок.

Деякі з наметів були покинуті. Також на місці не було організаторів акції, які зобов'язані там бути, щоб стежити за порядком. Поліцейські намагалися їх викликати, але до кінця перевірки вони так і не з'явилися.

"Ми попереджаємо організаторів протестів, що вони несуть відповідальність за протиправні дії протестувальників", – зазначили в поліції Кишинева та закликали учасників протесту дотримуватися закону, стежити за особистими речами та не допускати на акцію неповнолітніх.

Зазначимо, що понад тиждень тому поліція Кишинева також демонтовувала наметове містечко, встановлене організаторами протесту проти влади.

Протягом останнього місяця проросійська молдовська партія "Шор" регулярно влаштовує протести в Кишиневі, вимагаючи відставки чинного керівництва країни, дострокових виборів та угоди з РФ про зниження ціни на газ.

Раніше антикорупційна прокуратура Молдови опублікувала докази того, що в протестах проти влади беруть участь за гроші, а лідер партії-організатора антивладних протестів у Молдові Ілан Шор наразі фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема щодо так званої "крадіжки мільярда", і перебуває за кордоном.

Нагадаємо, у Молдові покарала чоловіка за напад на українську журналістку під час акції біля посольства Росії.

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