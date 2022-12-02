ООН розслідує, чи є обстріли Росією української інфраструктури воєнним злочином
Слідчі, яких призначила ООН, розслідують, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що Росія завдає ударів по електроенергетичній інфраструктурі України з початку жовтня. За словами Росії, ці напади не спрямовані проти цивільних і мають на меті лише підштовхнути Україну до переговорів і зменшити її оборонну спроможність.
Утім атаки на критичну інфраструктуру спричиняють відключення світла й залишають мільйони людей без опалення через падіння температури. Київ називає такі дії Росії воєнним злочином.
"Частиною аналізу, яким ми зараз займаємося... є те, чи є напади воєнними злочинами", - пояснив член інспекційної групи Пабло де Грайфф.
Якщо напади будуть визначені слідчими як воєнні злочини, команда визначить, що вона може зробити для притягнення винних до відповідальності.
Інша слідча Жасмінка Джумхурс зазначила, що група також опитувала українських матерів. Особливу стурбованість викликали напади на права дітей. За словами слідчої, наразі багато людей не можу відвідувати школи, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російської агресії, а відключення електроенергії шкодить заняттям онлайн.
"Ці події мають руйнівні наслідки для великої кількості людей. Зрозуміло, що це те, що ми розглядаємо", - сказав голова комісії з розслідування Ерік Месе.
- 1 грудня стало відомо, що ООН хоче передати 5,7 млрд доларів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни.
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