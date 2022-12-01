ООН запропонувала 5,7 млрд доларів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни
Допомогу ООН вже отримали 13,6 млн постраждалих від війни українців, і на наступний рік для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів
Про це йдеться на порталі ООН з посиланням на координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса.
Представник ООН пояснив, що 13,6 млн постраждалих від війни українців отримали допомогу, а загалом для України та регіону в наступному році було запрошено 5,7 млрд доларів.
За його словами, війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", і "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".
Гріффітс наголосив, що дев'ять місяців війни між Росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у 37 країнах наразі голодують. За даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн найбільш уразливих людей у 2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд доларів, що на 25% більше, ніж цього року.
- 26 листопада відбувся Установчий міжнародний саміт International Summit on Food Security в межах програми "Зерно з України", зібрано $150 млн від понад 20 країн. Суть програми "Зерно з України" в тому, що кожен учасник ініціативи може придбати українські агропродукти. Потім їх транспортуватимуть до інших держав, які так можуть уникнути голоду. Робота Grain from Ukraine - також внесок у розвиток економіки України.
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