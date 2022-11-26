План росіян "Голодомор 2.0" буде розбитий: запрацювала ініціатива "Зерно з України"

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції саміту, також звітував Андрій Єрмак в телеграм.

26 листопада, у День пам‘яті жертв Голодоморів, відбувся Міжнародний установчий саміт International Summit оn Food Security в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.

"Подія, під час якої світ чітко дав зрозуміти: плани росіян щодо "Голодомору 2.0 будуть розбиті",- наголошує голова ОП Андрій Єрмак, координатор реалізації програми "Зерно з України".

У події в гібридному режимі взяли участь очільники держав Європейського Союзу, Генеральний секретар НАТО, делегати ООН, Агентства США з міжнародного розвитку та інші світові лідери й представники фундацій.

За словами Єрмака, суть програми "Зерно з України" в тому, що кожен учасник ініціативи може придбати українські агропродукти. Потім їх транспортуватимуть до інших держав, які так можуть уникнути голоду. Робота Grain from Ukraine - також внесок у розвиток економіки України.

Голова ОП інформує, що 26 листопада в порту Чорноморськ розпочалося завантаження другого судна Calisto - 30 тисяч тонн пшениці відправляться в Ефіопію.

"Також до портів України йдуть ще 3 судна - NEVA, KEREM, RUBIMAR, які зможуть вивезти 82 тисячі тонн пшениці для потреб країн, що знаходяться на межі голоду", - пише Андрій Єрмак.

Під час саміту президент Володимир Зеленський зазначив, що станом на 26 листопада "на першому установчому саміті ми вже зібрали близько $150 мільйонів".

Нагадаємо, Україна придбала за державні кошти 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine – вони відправилися в Ефіопію та Сомалі.

Агентство США з міжнародного розвитку обіцяло скерувати до $20 мільйонів для відправлення українського зерна найбільш уразливим верствам населення світу в межах програми "Зерно з України".

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