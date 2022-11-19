USAID виділило до $20 мільйонів для програми "Зерно з України"

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спрямовують до $20 мільйонів на ініціативу Володимира Зеленського "Зерно з України". Про неї президент оголосив під час саміту G20, що тривав з 15–16 листопада 2022 року в Індонезії.

"USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння додаткових постачань українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу", - мовиться в пресрелізі.

Агентство США з міжнародного розвитку також звітує про допомогу українським фермерам: USAID інвестувала $100 мільйонів в ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна).

"AGRI-Україна підтримує українське сільськогосподарське виробництво та експорт. Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають надзвичайно важливе значення для підтримки сільськогосподарського експорту України та її внеску в глобальну продовольчу безпеку: забезпечення важливих ресурсів для фермерів", - пояснює USAID.

Додатково агентство прагне залучити не менш як $150 мільйонів "фінансування від інших донорів, фондів та приватного сектору".

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що президент США Джо Байден попросив конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив загальну вартість військової допомоги Україні: вона оцінюється у 8 мільярдів євро.

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