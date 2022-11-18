Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, пише DW.

"Для отримувачів зерна – це безкоштовні постачання. Україна починає – всі інші приєднуються. Тут будуть гроші і зусилля всіх країн, але зерно буде українське. Воно купується в українських трейдерів, які своєю чергою вже закуповують його в українських фермерів. Так, зерно для двох кораблів було закуплене за кошти уряду України, для інших суден воно буде придбане за кошти інших країн в результаті переговорів і тендерів – на абсолютно прозорих умовах", - сказав урядовець.

За словами Сольського, Україна витратила 420 млн грн з резервного фонду для закупівлі 50 тис. т зерна. Фрахт суден оплатили Японія і Німеччина. Перші два кораблі доставлять зерно в Ефіопію і Сомалі. Один з кораблів вже вийшов із порту з 27 тис. т української пшениці на борту, інший у грудні має стати під завантаження.

Країни, які можуть долучитися до процесу, визначаються під час переговорів між МЗС України, World Food Programm, а також іншими африканськими країнами – Єменом, Суданом, Конго та Нігерією.

Крім цього, відбувається аналіз продовольчої ситуації, який демонструє, де вона найгірша, де є проблеми з доступом до продуктів харчування, куди логістично швидко можливо доставити агропродукцію, адже не у всіх цих країнах є порти.

"Про Grain from Ukraine заявив Президент України, до ініціативи приєднуються й інші країни. Серед яких Німеччина, яка також заплатила за фрахт перших суден. Кількість кораблів щомісяця буде збільшуватися залежно від потреб і логістичних можливостей, а також від того, наскільки українська енергетична інфраструктура буде нормально працювати", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb