Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

Також ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сеньківка, Соснівка Чернігівської області та Гомелівське, Манухівка, Олександрівка, Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами бойової авіації у районах населених пунктів Спірне, Кам’янка, Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон.

Своєю чергою за минулу добу, 5 грудня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

Упродовж 5 грудня внаслідок російських ударів загинули четверо людей.

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