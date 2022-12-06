За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого вечірнього звернення.

"На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав він.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 5 грудня, під час масованої Росії українська ППО збила більшість із 70 російських ракет: "калібри", Х-101 тощо. Хоча було кілька влучань.

За словами Зеленського, енергетики відразу після обстрілів розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. Найбільше відключень електрики ввечері 5 грудня було на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині та Черкащині.

Згадуючи про те, що через російські обстріли спостерігають перебої з електроенергією в сусідній Молдові, Зеленський сказав, що "російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор".

Уночі 5 грудня окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили у промислове підприємство, одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок ворожих обстрілів 5 грудня в селі Новософіївка, що на Запоріжжі, двоє людей загинуло та троє дістали поранення, серед них дитина віком 1 рік 10 місяців

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