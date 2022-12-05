У Кривому Розі прогриміли вибухи
Вночі на 5 грудня у місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, прогриміли вибухи
Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.
"Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів", - написав він.
Вілкул закликав нічого не знімати та не викладати у соцмережі. Наслідки встановлюються.
- 27 листопада російсько-окупаційні війська скерували ракети по Кривому Рогу. Дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури.
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