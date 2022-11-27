Російські війська влучили ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі
Російсько-окупаційні війська скерували ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області, дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окрім цього, за його словами, внаслідок "прильотів" сталися серйозні руйнування. Влада зʼясовує деталі.
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