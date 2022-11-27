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Війна з Росією: хроніка
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Російські війська влучили ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі

27 листопада, 2022 неділя
10:27
війна з Росією російські військові

Російсько-окупаційні війська скерували ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області, дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окрім цього, за його словами, внаслідок "прильотів" сталися серйозні руйнування. Влада зʼясовує деталі.

  • У ніч з 26 на 27 листопада жителі Запоріжжя та області чули вибухи.
  • 27 листопада Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині.

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Суспільство
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
Військові новини
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