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Оновлено

У Запоріжжі прогриміли вибухи

27 листопада, 2022 неділя
02:19
війна з Росією Запоріжжя

У ніч з 26 на 27 листопада жителі Запоріжжя та області чули вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жителі Запоріжжя та околиць масово пишуть, що чули гучні звуки подібні на вибухи. Інформація почала надходити після 1:50.

У Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Сирена пролунала о 1:48. О 2:18 дали відбій.

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Військові новини
ракетний удар
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