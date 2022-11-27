У Запоріжжі прогриміли вибухи
У ніч з 26 на 27 листопада жителі Запоріжжя та області чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жителі Запоріжжя та околиць масово пишуть, що чули гучні звуки подібні на вибухи. Інформація почала надходити після 1:50.
У Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Сирена пролунала о 1:48. О 2:18 дали відбій.
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