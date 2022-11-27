Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС). 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. На щастя, обійшлося без руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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