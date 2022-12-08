Війська РФ за добу вбили на Донеччині 9 цивільних
За добу, 7 грудня, окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення
Про це інформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу від дій загарбників загинули 9 мирних жителів Донецької області: шестеро в Кураховому, один мешканець села Красногорівка, також одна людина в Іванівці та в Бахмуті.
Повідомляється, що ще 15 цивільних отримали поранення.
Через повномасштабне російське вторгнення неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, за ніч 7 грудня загарбники 7 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під вогнем РФ опинилися три громади.
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