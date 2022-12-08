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Війська РФ за добу вбили на Донеччині 9 цивільних

8 грудня, 2022 четвер
08:33
війна з Росією обстріл Донеччина

За добу, 7 грудня, окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення

Про це інформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу від дій загарбників загинули 9 мирних жителів Донецької області: шестеро в Кураховому, один мешканець села Красногорівка, також одна людина в Іванівці та в Бахмуті.

Повідомляється, що ще 15 цивільних отримали поранення. 

Через повномасштабне російське вторгнення неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • Нагадаємо, за ніч 7 грудня загарбники 7 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під вогнем РФ опинилися три громади.

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Донеччина
окуповані території
окупанти
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