Війська РФ за добу вбили на Донеччині 9 цивільних

Про це інформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу від дій загарбників загинули 9 мирних жителів Донецької області: шестеро в Кураховому, один мешканець села Красногорівка, також одна людина в Іванівці та в Бахмуті.

Повідомляється, що ще 15 цивільних отримали поранення.

Через повномасштабне російське вторгнення неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за ніч 7 грудня загарбники 7 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під вогнем РФ опинилися три громади.

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