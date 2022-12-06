Росіяни вдарили по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста
Увечері 6 грудня Краматорськ зазнав чергового ворожого обстрілу. Росіяни випустили по місту 4 ракети
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
"Чотири ракети вдарили по Краматорську. Пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначено в повідомленні.
Як додали у Донецькій ОВА, ввечері росіяни вдарили по школі під Краматорськом. У цій школі в Малотаранівці було облаштовано пункт незламності для місцевих жителів.
"Росіяни чудово знають, що б'ють по цивільних, – ні на день вони не відмовляються від своєї тактики терору проти мирних. Будівля суттєво пошкоджена, але вистояла. Точні наслідки удару ще встановлюємо", – написали в Донецькій ОВА.
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