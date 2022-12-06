Про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Чотири ракети вдарили по Краматорську. Пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначено в повідомленні.

Як додали у Донецькій ОВА, ввечері росіяни вдарили по школі під Краматорськом. У цій школі в Малотаранівці було облаштовано пункт незламності для місцевих жителів.

"Росіяни чудово знають, що б'ють по цивільних, – ні на день вони не відмовляються від своєї тактики терору проти мирних. Будівля суттєво пошкоджена, але вистояла. Точні наслідки удару ще встановлюємо", – написали в Донецькій ОВА.

Увечері 6 грудня Кривий Ріг зазнав ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури

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