Кривий Ріг зазнав ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури
Надвечір 6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав він у телеграмі о 18:28.
Інших подробиць обстрілу наразі немає. Зазначимо, що повітряну тривогу в цей час у Кривому Розі оголошено не було.
- Вночі 5 грудня окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили у промислове підприємство, одна людина загинула, троє поранені.
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