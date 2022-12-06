Кривий Ріг зазнав ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав він у телеграмі о 18:28.

Інших подробиць обстрілу наразі немає. Зазначимо, що повітряну тривогу в цей час у Кривому Розі оголошено не було.

Вночі 5 грудня окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили у промислове підприємство, одна людина загинула, троє поранені.

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