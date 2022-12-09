На Донеччині росіяни убили п'ять мирних жителів, ще двоє - поранені

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами", - пише Кириленко

Зокрема у Бахмуті рашисти убили три людини. У місті Торецьк та селі Нетайлове ще по одному мирному жителю загинуло від рук окупантів.

Також у Торецьку дві людини дістали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донецької області загинуло щонайменше 1251 мирний житель та ще 2711 українців - зазнали поранень.

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Інформацію про точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі нині встановити неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

4 грудня росіяни поранили двох цивільних на Донеччині - в населених пунктах Олексіївка та Желанне Друге.

Внаслідок російських обстрілів 5 грудня постраждали дев'ятеро мешканців у чотирьох населених пунктах Донеччини.

6 грудня ворог вдарив по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста.

А 7 грудня окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення.

Також росіяни обстріляли точку видачі гуманітарки на Донеччині, щонайменше троє людей дістали поранення.

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