Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз Донеччина фактично ділиться на дві частини, тобто прифронтова, де ведуться бойові дії, та звільнена, яка контролюється українською владою. Днями я був на півночі звільненої Донеччини, і виглядає це жахливо. Я проїхав кілька сіл і жодного будинку у деяких селах нема вцілілого, щоб там якось жили люди. Тобто села просто вимерли, я не знаю куди поділися місцеві. Я не міг уявити, наскільки жахливо це виглядає. Навіть картинки Другої світової війни мають більш м'який вигляд, порівнюючи з тим, що залишає ворог, відступаючи з нашої території", - прокоментував журналіст.



Сергій Гармаш додав, що на прифронтових територіях, наприклад, у Покровську, Слов'янську, Краматорську, то там йде досить активне життя, настрої бойові та спокійні, тобто звичайна воєнна буденщина.



"Я випадково заїхав у Богородичне біля Святогірська, коли шукав понтонну переправу через р. Сіверський Донець, і там все село зруйноване, хоча це було колись одне з найбагатших сіл. До речі, у генпрокурора Пшонки там був маєток, також він фінансував церкву і розвиток села, тобто це було одне з найпрестижніших сіл на Донеччині", - розказав Гармаш.

6 грудня ворог вдарив по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста

7 грудня окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення

Також росіяни обстріляли точку видачі гуманітарки на Донеччині, щонайменше троє людей дістали поранення

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