Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарки на Донеччині, щонайменше троє людей дістали поранення
Російська армія обстріляла точку видачі гуманітарної допомоги в Ямполі Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше троє людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - написав він.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та щонайменше сім житлових будинків", - додав Кириленко, назвавши росіян "натовпом убивць".
- Окупанти вже не вперше обстрілюють пункти видачі гуманітарки. У листопаді вони обстріляли таку точку в Оріхові Запорізької області, тоді загинув соцпрацівник і ще дві жінки дістали поранення.
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