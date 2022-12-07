Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - написав він.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та щонайменше сім житлових будинків", - додав Кириленко, назвавши росіян "натовпом убивць".

Окупанти вже не вперше обстрілюють пункти видачі гуманітарки. У листопаді вони обстріляли таку точку в Оріхові Запорізької області, тоді загинув соцпрацівник і ще дві жінки дістали поранення.

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