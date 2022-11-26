Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація Луганщини відзвітувала про проведення "поглиблених медичних оглядів" 15 тис. дітей від 2 до 17 років. Завезені з Росії лікарі визначили, що 70% цих дітей потребують "спеціальної медичної допомоги".

Саме такими медичними висновками росіяни приховують депортацію дітей на територію РФ: спершу їх привозять до оздоровчих закладів, потім вигадують причини, щоб не повертати додому. Так ворог спонукає батьків приїхати до дітей. Опісля сім'ям забороняють виїзд до України.

"До прикладу, в пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває більш як 1,5 тис.осіб з ТОТ Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги", - інформує пресслужба ЦНС.

Також повідомляється, що росіяни вже завезли 6 мобільних медичних пунктів на тимчасово окуповані території Херсонщини.

"Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян", - резюмують у Центрі національного спротиву.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій не дозволяти російським лікарям обстежувати українських дітей - так вони можуть стати жертвами депортації.

"Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості - залиште регіон. Повернемось додому після деокупації!" - наголошують у ЦНС.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що у РФ почали розповсюджувати "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини: це відкрита пропаганда депортації та всиновлення українських дітей.

Згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb