На Луганщині окупанти готують тисячі дітей до вивезення у Росію
Під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупаційна адміністрація Луганщини відзвітувала про проведення "поглиблених медичних оглядів" 15 тис. дітей від 2 до 17 років. Завезені з Росії лікарі визначили, що 70% цих дітей потребують "спеціальної медичної допомоги".
Саме такими медичними висновками росіяни приховують депортацію дітей на територію РФ: спершу їх привозять до оздоровчих закладів, потім вигадують причини, щоб не повертати додому. Так ворог спонукає батьків приїхати до дітей. Опісля сім'ям забороняють виїзд до України.
"До прикладу, в пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває більш як 1,5 тис.осіб з ТОТ Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги", - інформує пресслужба ЦНС.
Також повідомляється, що росіяни вже завезли 6 мобільних медичних пунктів на тимчасово окуповані території Херсонщини.
"Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян", - резюмують у Центрі національного спротиву.
ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій не дозволяти російським лікарям обстежувати українських дітей - так вони можуть стати жертвами депортації.
"Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості - залиште регіон. Повернемось додому після деокупації!" - наголошують у ЦНС.
- Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що у РФ почали розповсюджувати "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини: це відкрита пропаганда депортації та всиновлення українських дітей.
- Згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.
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