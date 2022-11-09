Росія депортує дітей: у списку примусово вивезених – понад 10,5 тис. маленьких українців

Про це розповіла радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей.

За її даними, від початку повномасштабної російської війни в Україні загинуло щонайменше 430 дітей, 827 зазнали поранень, ще 260 вважаються зниклими безвісти.

Утім точну цифру дітей, примусово вивезених до Росії або на тимчасово окуповані території, встановити доволі складно. Як зазначили під час координаційної ради, лише через портал "Діти війни" надходять тисячі повідомлень про примусове переміщення чи депортацію неповнолітніх громадян України.

Дар’я Герасимчук повідомила про початок діалогу з міжнародними організаціями та світовими майданчиками щодо сприяння у встановленні даних про дітей, яких було депортовано чи вивезено до Росії й на тимчасово окуповані території.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук додала, що Україні на сьогодні вдалося повернути лише 96 дітей: 69 – із території Росії та 27 – із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду українського народу. І розповів, що Україна збирає та фіксує докази скоєння кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Омбудсмен додав, що представники країн ЄС і його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до Росії українських дітей та розв’язанням питання їх повернення, а уповноважені готові сприяти у встановленні інформації щодо таких дітей.

7 листопада керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 6 032 дітей.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці

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