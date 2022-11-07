На Херсонщині окупанти депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю", - пишуть у пресслужбі.
З Каховки рашисти перемістили пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На цій території тепер живуть окупанти.
Також до примусового вивезення у московську область готують українських дітлахів та персонал олешківського дитячого будинку-інтернату.
"Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок", - роз'яснюють у Генштабі.
Крім того, рашисти не припиняють мародерство та пограбування мирних жителів та обʼєктів інфраструктури. Російські загарбники вивозять продукти, засоби пересування та матеріальні ресурси в Росію.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.
- Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.
- 5 листопада також стало відомо, що окупанти депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців олешківського інтернату.
- Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.
- У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.
- Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.
- Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
- 7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясел-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів".
- Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.
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