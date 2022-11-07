На Херсонщині окупанти депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю", - пишуть у пресслужбі.

З Каховки рашисти перемістили пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На цій території тепер живуть окупанти.

Також до примусового вивезення у московську область готують українських дітлахів та персонал олешківського дитячого будинку-інтернату.

"Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок", - роз'яснюють у Генштабі.

Крім того, рашисти не припиняють мародерство та пограбування мирних жителів та обʼєктів інфраструктури. Російські загарбники вивозять продукти, засоби пересування та матеріальні ресурси в Росію.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.

Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.

5 листопада також стало відомо, що окупанти депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців олешківського інтернату.

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.

У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясел-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів".

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.

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