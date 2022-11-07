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На Херсонщині окупанти депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату

7 листопада, 2022 понедiлок
19:18
війна з Росією Херсонська область

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю", - пишуть у пресслужбі.

З Каховки рашисти перемістили пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На цій території тепер живуть окупанти.

Також до примусового вивезення у московську область готують українських дітлахів та персонал олешківського дитячого будинку-інтернату.

"Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок", - роз'яснюють у Генштабі.

Крім того, рашисти не припиняють мародерство та пограбування мирних жителів та обʼєктів інфраструктури. Російські загарбники вивозять продукти, засоби пересування та матеріальні ресурси в Росію.

  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.
  • Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.
  • 5 листопада також стало відомо, що окупанти депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців олешківського інтернату.
  • Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.
  • У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.
  • Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.
  • Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
  • 7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясел-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів". 
  • Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона. 

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Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
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