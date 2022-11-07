Окупанти проводять масові обшуки в цивільних Луганщини та Херсонщини, у затриманих під тортурами вибивають покази, - Генштаб
У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази" ,- йдеться в повідомленні.
Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.
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