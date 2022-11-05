Росіяни вивезли з Херсонщини ще 34 дитини
Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич
Він зазначив, що про депортацію ще 34-х дітей заявила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата. Вона зазначила, що дітей вивезли до Анапи із села Преображенка Мирненської тергромади.
"Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень", - ідеться в повідомлені.
- 5 листопада також стало відомо, що окупанти депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців Олешківського інтернату.
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