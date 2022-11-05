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Росіяни вивезли з Херсонщини до Криму 12 вихованців дитячого інтернату

5 листопада, 2022 субота
15:11
війна з Росією діти

Окупанти депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців Олешківського інтернату

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у telegram.

"Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", - написав Лубінець.

Стало відомо, що омбудсмен отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців комунального закладу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" віком від 9 до 17 років до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі.

Лубінець зауважив, що такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами. Також він оприлюднив фото цього наказу, згідно з яким 12 дітей вивозять до Криму.

Уповноважений Верховної Ради звернувся до правоохоронних органів щодо фіксації чергового злочину РФ.

  • Наприкінці липня в українському МВС повідомляли, що до Росії примусово вивезли щонайменше 5600 дітей. В Україні створюють механізм їх повернення.
  • Ювенальні прокурори повідомляють, що з 24 лютого по 3 жовтня в Україні загинуло 416 дітей.
  • 3 жовтня правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський розповів, що Росія вивозить з України дітей, щоб віддати їх на виховання в "ідеологічно правильні" родини.

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Суспільство
Кримінал
Росія
Крим
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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