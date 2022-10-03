Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Російських батьків, які хочуть всиновити дітей з тимчасово окупованих територій України, змушують пройти курси, щодо ідеологічного виховування для того, щоб вони знали як саме поводитися, що розповідати, чому українські діти в них опинилися. Що сталося з їх батьками, чому так сталося. Запущений такий процес, розумієте. Тобто хвора така ідеологія, але на сьогодні це є", - сказав Павло Лисянський.

Директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки розцінює викрадення українських дітей Росією як геноцид нашої нації, оскільки за допомогою спеціальних програм маленьких українців змушують забути про своїх батьків і Україну.

"І я чесно скажу, не побачив від міжнародного товариства, якихось величезних санкцій, хоча вони повинні бути, тому що це вже не про територіальну цілісність, це вже про дітей. Тобто ми розуміємо, що у них фактично є підтвердження того, що вони нас хочуть знищити як націю, а дітей перевиховати і просто сказати, та не було такого, наснилося або ще щось. Це такі речі, які вже можна трактувати як геноцид української нації. Тому, що дітей фактично треба надурити, розказати, щоб вони забули своїх батьків, сказати так, щоб вони забули свою країну, а потім ще сказати, що це ми вороги. Вони зараз це фактично роблять, я ознайомлювався з програмами, які цим дітям пропонують. І питання в тому, що за це потрібно бити дуже сильно по руках", - наголосив він.

Наприкінці липня в українському МВС повідомляли, що до Росії примусово вивезли щонайменше 5600 дітей. В Україні створюють механізм їх повернення.

Ювенальні прокурори повідомляють, що з 24 лютого по 3 жовтня в Україні загинуло 416 дітей

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