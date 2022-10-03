З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 416 дітей
Ювенальні прокурори повідомляють, що з 24 лютого по 3 жовтня в Україні загинуло 416 дітей
Про це пише Офіс генерального прокурора у своєму телеграмі.
Станом на ранок 3 жовтня в Україні від злочинних дій РФ постраждало понад 1200 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 403, Харківській - 249, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що люди не хочуть покидати прифронтовий населений пункт, в місті залишаються понад дві тисячі людей, зокрема діти.
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