Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

"Кожного дня треба вмовляти людей, бо не дуже охоче вони їдуть. В середньому 2-3-4 особи вивозимо в день. Це мало, дивлячись на те, що загальна кількість людей в місті 2200 цивільних. На жаль, ще є діти. Є куди везти, аби було б бажання", - зазначив він.

Барабаш наголосив, що виїзд з міста один.

"Її називають "дорогою смерті" або "дорогою життя". По ній постійно б'ють, там все пристріляно. Це дуже небезпечно. Їдуть за допомогою волонтерів, поліції і ми особисто - є у нас броньовані "капсули". Є декілька обласних центрів, які відповідно до постанови Кабміну мають приймати наших людей з області. Ми й самі домовлялись з мером Умані, вони приймають наших людей в нормальних умовах. Навіть триразове харчування, якщо люди бажають. Було б бажання їхати, а куди і як ми все організуємо", - підсумував очільник міської ВЦА.