Росіяни депортували 5 600 українських дітей, - МВС
До Росії примусово вивезли щонайменше 5600 дітей. В Україні створюють механізм їх повернення
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
"На сьогодні сотні тисяч українців насильницьки депортовані до країни-агресора. Відповідно до даних Нац. бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до росії. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей", - сказала Павліченко.
З початку повномасштабного вторгнення поліція виявила 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 ККУ про торгівлю людьми, з них у трьох випадках - торгівля дітьми.
У МВС додали, що у травні на базі Європолу запрацювала група Ukrainian Task Force. ЇЇ діяльність спрямована на захист тимчасово переміщених людей до Європи, а також до країн-агресорів – Росії та Білорусі. Лідером групи є Австрія, до її складу увійшли правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України.
- 21 липня місцеві ЗМІ повідомляли, що росіяни у соціальних мережах розміщують оголошення для мешканців Херсонської області про нібито "запрошення для дітей на відпочинок до Росії"
- Станом на 28 липня в Україні 358 дітей загинуло, іще понад 693 отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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