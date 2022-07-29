Росіяни депортували 5 600 українських дітей, - МВС

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"На сьогодні сотні тисяч українців насильницьки депортовані до країни-агресора. Відповідно до даних Нац. бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до росії. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей", - сказала Павліченко.

З початку повномасштабного вторгнення поліція виявила 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 ККУ про торгівлю людьми, з них у трьох випадках - торгівля дітьми.

У МВС додали, що у травні на базі Європолу запрацювала група Ukrainian Task Force. ЇЇ діяльність спрямована на захист тимчасово переміщених людей до Європи, а також до країн-агресорів – Росії та Білорусі. Лідером групи є Австрія, до її складу увійшли правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України.

21 липня місцеві ЗМІ повідомляли, що росіяни у соціальних мережах розміщують оголошення для мешканців Херсонської області про нібито "запрошення для дітей на відпочинок до Росії"

Станом на 28 липня в Україні 358 дітей загинуло, іще понад 693 отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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