Росіяни вивозять з Херсонщини дітей під приводом "відпочинку" в РФ
Росіяни у соціальних мережах розміщують оголошення для мешканців Херсонської області про нібито "запрошення для дітей на відпочинок до Росії"
Про це пише місцеве видання Мост.
"Мешканці Херсонщини вважають, що ініціативи Росії з організації відпочинку дітей з Херсонщини у РФ можуть бути завуальованою депортацією дітей.Так херсонці реагують на повідомлення в соцмережах та пабліках про можливість відпочинку дітей з Херсонщини в оздоровчих таборах на території Росії", - йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, що такі оголошення розміщені на сторінках, власники яких лояльні до загарбників.
"Чимало херсонців сприймають такі запрошення з пересторогою, бо війна - далеко не найкращий час для дитячого відпочинку окремо від батьків, тим більш - в країні-агресорі. Бо в разі сильного загострення ситуації на фронті Росія може перетворити відпочинок дітей в їх "евакуацію", й зробити це так, що батьки в кращому випадку нескоро побачать своїх хлопчиків та дівчаток", - додають журналісти.
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