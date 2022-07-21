Росіяни вивозять з Херсонщини дітей під приводом "відпочинку" в РФ

Про це пише місцеве видання Мост.

"Мешканці Херсонщини вважають, що ініціативи Росії з організації відпочинку дітей з Херсонщини у РФ можуть бути завуальованою депортацією дітей.Так херсонці реагують на повідомлення в соцмережах та пабліках про можливість відпочинку дітей з Херсонщини в оздоровчих таборах на території Росії", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що такі оголошення розміщені на сторінках, власники яких лояльні до загарбників.

"Чимало херсонців сприймають такі запрошення з пересторогою, бо війна - далеко не найкращий час для дитячого відпочинку окремо від батьків, тим більш - в країні-агресорі. Бо в разі сильного загострення ситуації на фронті Росія може перетворити відпочинок дітей в їх "евакуацію", й зробити це так, що батьки в кращому випадку нескоро побачать своїх хлопчиків та дівчаток", - додають журналісти.

20 липня британська розвідка назвала фактор, який стане ключовим у боях за Херсон. Вирішальне значення у боях за Херсон матиме контроль над мостами через Дніпро.

Того ж дня окупанти обмежили рух Антонівським мостом на Херсонщині. Проїзд можливий лише для легкового та пасажирського транспорту. Єдиний у Херсоні міст через Дніпро зазнав двох ударів ЗСУ.

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