"Майже зруйнований": окупанти обмежили рух Антонівським мостом на Херсонщині

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

"Для того, щоб ремонтно-відновлювальні роботи були завершені якнайшвидше, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту", - сказав Сальдо у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі адміністрації.

Він уточнив, що вантажний транспорт зможе переправлятися через Дніпро греблею Каховської ГЕС. Вона знаходиться приблизно за 80 км від Херсона.

Заступник голови так званої "військово-цивільної адміністрації області" Кирило Стремоусов прокоментував ТАСС менш оптимістично:

"Міст фактично зруйнований. Якщо удари продовжаться, він може впасти".

Єдиний у Херсоні міст через Дніпро зазнав двох ударів ЗСУ. Після першого, у вівторок, 19 липня, зафіксовано чотири попадання уламків, зранку 20 липня – 11.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, також стоїть сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.

"Учора ЗСУ знищили розташування ворога, яке знаходилось біля Антонівського моста. Там були окопані орки й російська техніка. Саме туди вчора влучно прилетіло, але зачепило також і міст. Проте головною метою були росіяни, яких знищили", - зауважив Сергій Хлань.

19 липня експерт Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

Того ж дня політолог Володимир Молчанов припустив, що російські окупанти опиняться в оперативному оточенні, якщо знищити всі мости поблизу Херсона.

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