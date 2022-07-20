"Майже зруйнований": окупанти обмежили рух Антонівським мостом на Херсонщині
Проїзд можливий лише для легкового та пасажирського транспорту, вантажівки та військова техніка можуть перетнути Дніпро лише далі на 80 кілометрів по дамбі Каховської ГЕС
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.
"Для того, щоб ремонтно-відновлювальні роботи були завершені якнайшвидше, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту", - сказав Сальдо у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі адміністрації.
Він уточнив, що вантажний транспорт зможе переправлятися через Дніпро греблею Каховської ГЕС. Вона знаходиться приблизно за 80 км від Херсона.
Заступник голови так званої "військово-цивільної адміністрації області" Кирило Стремоусов прокоментував ТАСС менш оптимістично:
"Міст фактично зруйнований. Якщо удари продовжаться, він може впасти".
Єдиний у Херсоні міст через Дніпро зазнав двох ударів ЗСУ. Після першого, у вівторок, 19 липня, зафіксовано чотири попадання уламків, зранку 20 липня – 11.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, також стоїть сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.
"Учора ЗСУ знищили розташування ворога, яке знаходилось біля Антонівського моста. Там були окопані орки й російська техніка. Саме туди вчора влучно прилетіло, але зачепило також і міст. Проте головною метою були росіяни, яких знищили", - зауважив Сергій Хлань.
- 19 липня експерт Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.
- Того ж дня політолог Володимир Молчанов припустив, що російські окупанти опиняться в оперативному оточенні, якщо знищити всі мости поблизу Херсона.
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