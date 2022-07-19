Він поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Необхідно знищити всі мости одночасно, за одну ніч. Це і залізничний міст біля Антонівського, і міст через річку Інгулець. Таким чином можна відрізати все херсонське угруповання росіян. Вони опиняться в оперативному оточенні", - зазначив Молчанов.

Політолог додав, що таким чином вдасться визволити Херсон від російських окупантів.

"У разі такого оперативного оточення російські окупанти не зможуть отримати підкріплення й боєкомплект. Таким чином вдасться, навіть без переваги в силах, здійснити операції з визволення Херсона", - зауважив Володимир Молчанов.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових.

Експерт Defense Express Валерій Рябих переконаний, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

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